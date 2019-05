EIBAR, Espanha (Reuters) - O capitão do Barcelona e maior goleador do La Liga, Lionel Messi, encerrou uma temporada espetacular balançando a rede duas vezes em um empate por 2 x 2 fora de casa contra o Eibar, no último jogo do time campeão neste domingo, levando seu saldo a memóraveis 36 gols.

O Eibar abriu na frente no 20º minuto, com um chute de Marc Cucurella, meio-campo emprestado do Barcelona, que passou pelo goleiro Jasper Cillessen, mas Messi igualou o placar aos 31 minutos ao se enfiar na área para receber um passe de Arturo Vidal.

Messi atacou novamente um minuto depois, acelerando pelo meio sem marcação após receber um passe de Ivan Rakitic e calmamente cavar a bola por cima do goleiro Marko Dmitrovic.

Mas Pablo de Blasis, do Eibar, empatou logo antes do intervalo, com um incrível chute de longa distância depois que a bola caiu no seu caminho após uma saída errada de Cillessen, que se mostrou em forma questionável antes da final da Copa do Rei contra o Valencia na próxima semana.

"Quando você não tem nada valendo, você sempre tem menos vontade em um jogo, no fim nós empatamos, mas acho que encerramos a temporada bem", disse o técnico do Barcelona, Ernesto Valverde.

"Já somos campeões há um tempo, fomos muito consistentes ao longo da campanha. Tivemos algumas dificuldades no início da temporada, mas as superamos."

O jogador argentino ainda terminou a campanha como principal goleador da La Liga pelo terceiro ano consecutivo, o primeiro jogador a registrar tal feito desde Hugo Sánchez, do Real Madrid, em 1987.

O foco do Barcelona agora se volta para vencer o Valencia na final da Copa do Rei na próxima semana, visando completar a segunda dobradinha doméstica consecutiva.

A temporada, no entanto, ainda deve ser ofuscada pela eliminação na semi-final da Liga dos Campeões para o Liverpool.

(Por Richard Martin)