CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O presidente do México, Andres Manuel Lopez Obrador, afirmou nesta segunda-feira que seu governo vai publicar um decreto para eliminar reduções de impostos para grandes companhias, afirmando que as concessões de 20 bilhões de dólares dadas por seus antecessores equivalem a roubo feito por gangsters.

Entre as empresas que se beneficiaram de subsídios fiscais que totalizam mais de 400 bilhões de pesos, 58 estão em bolsa de valores, afirmou a secretária fiscal do México, Margarita Rios-Farjat, durante coletiva à imprensa do presidente.

Quase um terço das companhias listadas no índice S&P/BMV IPC receberam benefícios fiscais, afirmou ela.

Obrador não mencionou o nome das empresas a serem afetadas pela medida.

"É como um roubo de combustível por colarinho branco", disse Obrador, referindo-se ao roubo de gasolina de dutos pelo crime organizado. "Este mecanismo tem sido alvo de abusos e será eliminado", acrescentou o presidente mexicano.

Entre empresas brasileiras com investimentos no México estão Braskem e Gerdau.

(Por Ana Isabel Martinez e Diego Ore)