BAMAKO (Reuters) - Militantes dispararam 10 morteiros na cidade de Kidal, no norte do Mali, incluindo um que explodiu perto de uma seção eleitoral criada preparada para as eleições presidenciais deste domingo, disse Olivier Salgado, porta-voz da missão da Organização das Nações Unidas (ONU).

Ninguém foi morto, mas a votação foi temporariamente suspensa depois da explosão, afirmou. Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelo ataque, que também teve como alvo a base da missão da ONU conhecido como MINUSMA.

(Por Tim Cocks)