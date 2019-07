Por Enrico Dela Cruz

MANILA (Reuters) - Os futuros do minério de ferro na China subiram nesta terça-feira e tocaram o maior nível desde o lançamento do índice, em 2013, com projeções otimistas sobre a demanda no maior produtor e consumidor global de aço ampliando um forte rali da matéria-prima visto neste ano.

O contrato mais negociado do minério de ferro, para setembro, chegou a subir 4,6%, para 924,5 iuanes (134,48 dólares) por tonelada, antes de fechar com avanço de 2,4%, a 905 iuanes.

O minério de ferro já se valorizou em 108% neste ano, com os ganhos puxados inicialmente por preocupações com a oferta dos principais exportadores, Austrália e Brasil.

Dados na segunda-feira apontaram que o crescimento da produção industrial da China somou 6,3% em junho na comparação anual, batendo expectativas e apoiado por uma recuperação dos investimentos, o que melhorou o sentimento do mercado, segundo analistas.

O sólido crescimento do investimento nos setores de construção e imóveis da China no primeiro semestre de 2019, juntamente com a melhoria do investimento em infraestrutura, deve impulsionar a demanda por commodities siderúrgicas, disse Helen Lau, analista de mineração e metais da Argonaut Securities em Hong Kong.

"Continuamos positivos em relação ao minério de ferro", disse Lau.

A mineradora global Tio Tinto reportou uma queda de 3,5% nos embarques de minério de ferro do segundo trimestre nesta terça-feira, com problemas causados devido a um ciclone na Austrália no final de março que prejudicou a produção entre abril e junho.

Os futuros do aço se recuperaram de quatro dias de queda, com o contrato mais ativo, para outubro, avançando 1,8%, para 4.037 iuanes.