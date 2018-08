MÔNACO (Reuters) - O meia do Real Madrid e da seleção da Croácia Luka Modric foi eleito Jogador do Ano na última temporada pela Uefa, nesta quinta-feira, à frente de Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah, com Lionel Messi em quinto.

O jogador de 32 anos ajudou o Real Madrid a conquistar a Liga dos Campeões pela terceira temporada consecutiva e então levou a Croácia à final da Copa do Mundo.

Ronaldo, que foi seu companheiro no Real Madrid na temporada passada e agora se juntou à Juventus, ficou em segundo lugar, enquanto o atacante egípcio Salah, do Liverpool, terminou em terceiro.

O francês Antoine Griezmann ficou em quarto, seguido pelo argentino Messi, do Barcelona.

Modric é apenas o terceiro jogador, além de Ronaldo e Messi, a ganhar o prêmio desde que ele foi lançado, em 2011.

A Uefa afirmou que o prêmio reconhece os melhores jogadores que atuam em clube europeu, independentemente da nacionalidade. Os atletas são julgados por suas atuações em competições domésticas, continentais e internacionais.

(Por Brian Homewood)