(Reuters) - O técnico do Manchester United, José Mourinho, disse que o desentendimento que tinha com o treinador do Chelsea, Antonio Conte, foi resolvido, antes do confronto entre os dois times, no sábado, pela final da Copa da Inglaterra.

Os dois travaram uma guerra de palavras desde a temporada 2016-17, quando Mourinho criticou Conte por comemorar intensamente a vitória de 4 x 0 do Chelsea sobre o United, enquanto o italiano acusou o português de ser obcecado por seu time.

A disputa continuou nesta temporada, e Mourinho classificou a postura do rival na lateral do campo como digna de um palhaço, e aludiu a uma alegação de manipulação de resultado contra o ex-treinador da Juventus, da qual Conte foi inocentado na Itália.

Conte, por sua vez, descreveu Mourinho, que já treinou o Chelsea, de "homenzinho" e "uma farsa".

"Está tudo bem. Está tudo bem. Ele esticou (a mão para um cumprimento), eu estiquei. Ficamos cansados daquilo", disse Mourinho ao jornal de esportes português Record.

"Depois do jogo em Manchester, eu o convidei a vir ao meu escritório. Conversamos. Não há nada errado".

Mourinho esteve no comando do Chelsea durante cinco temporadas em dois períodos diferentes, e foi para o United em 2016.

Ele levou o United ao vice-campeonato inglês nesta temporada, enquanto o Chelsea, que era o atual campeão, encerrou a campanha na quinta colocação e não se classificou para a Liga dos Campeões.

(Por Aditi Prakash, em Bengaluru)