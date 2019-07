SÃO PAULO (Reuters) - A construtora MRV teve alta de 5,8% nos lançamentos do segundo trimestre sobre o mesmo período do ano passado, enquanto as vendas avançaram 2,7% na mesma comparação, informou a companhia nesta segunda-feira.

Os lançamentos de abril a junho somaram 1,8 bilhão de reais e as vendas líquidas atingiram 1,32 bilhão.

"Devido ao fato de grande parte dos lançamentos ter sido feita no final do trimestre, um maior crescimento no volume de vendas líquidas deve ser observado nos próximos meses", afirmou a MRV em comunicado.

A MRV afirmou que, assim como ocorrido no passado, o maior volume de lançamentos da companhia deve se concentrar no segundo semestre. De janeiro a junho, os novos projetos subiram 15,4% ante primeiro semestre de 2018, a 2,9 bilhões de reais.

A empresa divulgou geração de caixa de 62 milhões de reais no segundo trimestre, "após uma breve interrupção em um ciclo de 26 trimestres recorrentes de geração de caixa observada no primeiro trimestre".

A MRV ponderou que a geração de caixa do trimestre passado poderia ter sido mais acelerada não fossem fatores como a compra de um terreno em leilão em Salvador de importância estratégica para a companhia e que exigiu desembolso de 30 milhões de reais.

Segundo a empresa, o terreno permitirá o lançamento de um empreendimento de 4.600 unidades, com valor geral de vendas estimado de 797 milhões de reais, no segundo trimestre de 2020. O empreendimento é o maior já desenvolvido pela MRV na Bahia.

