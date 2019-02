Por Kate Ryan

NOVA YORK (Thomson Reuters Foundation) - Heroínas dos filmes da saga "Star Wars" se vestem mais despojadamente e se tornam mais frágeis sob a força do amor, segundo um estudo divulgado nesta terça-feira que mostra que duas das protagonistas femininas fortes perderam poder quando se apaixonaram.

As personagens Padmé Amidala e Princesa Leia normalmente usavam mantos e vestidos ornamentados ao proteger impérios, mas abandonavam essas roupas quando apaixonadas, segundo pesquisadores da Universidade Estadual da Flórida.

Interpretadas por Natalie Portman e Carrie Fisher, essas duas personagens estão entre as mais populares e conhecidas da franquia criada por George Lucas, que já arrecadou mais de 9 bilhões de dólares.

Um novo filme, "Star Wars: Episódio IX", deve estrear nos cinemas neste ano.

Os filmes mostram as duas personagens femininas exibindo menos poder à medida que as tramas abrem espaço para romances, indicou a pesquisa.

A crítica ocorre em meio ao movimento #MeToo, levantado por mulheres de Hollywood que denunciaram abusos e assédio sexual.

O movimento passou a encampar exigências mais amplas, que vão de salários iguais a empregos melhores e papéis menos depreciativos para as mulheres.

No cinema e na vida real, as mulheres não precisam ceder o controle só por se envolverem romanticamente, disse Mary King, coautora do estudo publicado na publicação internacional "Fashion and Textiles", à Thomson Reuters Foundation.

"Os cineastas podem mostrar mulheres como líderes e parceiras românticas simultaneamente", afirmou. "Não temos que ser uma coisa ou outra".

"Vimos alguma melhoria, mas há muito mais que pode ser feito".