(Reuters) - O tenista ex-número 1 do mundo Andy Murray se recuperou de um início de partido lento e derrotou o argentino Juan Ignacio Londero por 2-6, 6-2 e 6-3, na primeira rodada do Masters 1000 de Xangai, nesta segunda-feira.

Murray, que compete em Xangai pela primeira vez desde a conquista do título de 2016, conseguiu se recuperar dentro da partida depois de ter seu saque quebrado duas vezes por Londero no primeiro set.

O tricampeão de torneios do Grand Slam levou o segundo set depois de confirmar pontos de quebra no primeiro e no último games de saque de Londero, e depois acelerou a marcha e assumiu o controle do jogo na etapa decisiva.

Murray conseguiu uma quebra de serviço crucial no sexto game com um winner de forehand poderoso e marcou um encontro com o italiano Fabio Fognini na segunda rodada.

O escocês, que em janeiro passou por uma cirurgia de prótese de quadril que salvou sua carreira, está procurando melhorar a forma na etapa asiática desta temporada.

Ele disputou sua primeira partida pelas quartas de final na temporada em Pequim na semana passada, perdendo para o eventual campeão Dominic Thiem.

"Melhorei no decorrer da partida. Tive que começar a buscar um pouco mais meus golpes", disse o tenista de 32 anos, que recebeu um convite para participar da competição.

(Por Hardik Vyas em Bengaluru)