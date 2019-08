CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O músico mexicano Celso Piña, conhecido como o "rebelde do acordeão" por misturar estilos ecléticos com a cúmbia tradicional colombiana, morreu nesta quarta-feira após um ataque cardíaco em sua cidade natal de Monterrey, afirmou sua gravadora La Tuna Records.

Ele tinha 66 anos, de acordo com a imprensa local.

Com interesse em gêneros que iam desde o ska ao hip-hop, Piña colaborou com uma série de artistas de rock mexicanos, incluindo Cafe Tacvba, Lila Downs, e Julieta Venegas. Em 2002, seu disco solo "Barrio Bravo" foi indicado ao Grammy Latino.

O compositor e cantor começou a tocar música com seus irmãos durante a infância em Monterrey, cidade próxima à fronteira norte com os Estados Unidos, de acordo com seu site oficial. Ele começou no acordeão enquanto se aproximava dos 30 anos de idade, e, ainda em Monterrey, aprendeu o famoso estilo vallenato colombiano, central no dançante ritmo da cúmbia.

"Ninguém pode resistir à cúmbia", escreveu Piña em seu último tuíte antes de sua morte, que ocorreu antes de uma série de shows planejados nos Estados Unidos, um dos 30 países pelos quais excursionou, de acordo com seu perfil na plataforma de streaming de música Spotify.

"O rebelde do acordeão nos deixou. Sua música uniu culturas latino-americanas e cativou americanos", escreveu a Embaixada dos Estados Unidos no México no Twitter.

(Reportagem de Daina Beth Solomon e Miguel Angel Gutierrez)