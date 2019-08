(Reuters) - O técnico Rafa Benítez disse que as "promessas descumpridas" do Newcastle United durante seu período de três anos como técnico e a perda de confiança foram as razões de ele deixar o time da liga inglesa no mês passado, quando seu contrato chegou ao fim.

Benítez não conseguiu acertar uma renovação de contrato com o proprietário do clube, Mike Ashley, no final de junho, e aceitou trabalhar com o Dalian Yifang, time da Superliga Chinesa.

O diretor-gerente do Newcastle, Lee Charnley, declarou na programação dos jogos do primeiro final de semana da campanha que Benítez "saiu por dinheiro", levando o treinador espanhol a reagir e apresentar publicamente suas razões para ir embora.

"O conselho do Newcastle teve um ano para acertar meu contrato, mas, quando nos reunimos no final da última temporada, não me fizeram uma oferta que eu pudesse aceitar", escreveu Benítez em uma coluna para The Athletic.

"Eles me disseram que não queriam investir na academia ou no campo de treinamento... posso explicar a razão de Mike Ashley ter se recusado a fazer isso", disse.

"A ideia deles de um projeto era uma política de contratar jogadores de menos de 24 anos e ... o orçamento disponível não bastava para competir pelos 10 primeiros lugares. Depois dessa reunião, eu sabia que eles não voltariam com uma oferta séria", disse.

"Quando ela chegou, 19 dias mais tarde, foi pelo mesmo salário de três anos antes e com menos controle sobre as contratações. Depois de três anos de promessas descumpridas, não confiava neles."