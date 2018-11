Por Gabriela Baczynska e Alastair Macdonald

BRUXELAS (Reuters) - O negociador da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, disse nesta segunda-feira que o acordo alcançado com Londres é "justo e equilibrado", à medida que membros do bloco discutiam entre si e com o Reino Unido a possibilidade de estender o período de transição.

Barnier disse em entrevista à imprensa, após se reunir com 27 ministros de Estados membros da UE, que os países em geral aprovaram o esboço do acordo de separação alcançado na semana passada e que o espaço em branco no documento na data de término para uma possível extensão do período de transição deve ser preenchido antes da cúpula de domingo.

"Estamos, de fato, em um momento decisivo deste processo; ninguém deve perder de vista o progresso que foi alcançado em Bruxelas e em Londres", disse Barnier. "O acordo é justo e equilibrado", acrescentou.

"Especificamente, os Estados membros apoiam o esboço do acordo de retirada. O lado da União Europeia ainda precisará decidir o processo interno para concordar em estender o período de transição."

O período de transição tem como objetivo manter o Reino Unido pós-Brexit sujeito às regras da União Europeia --mas sem direito a voto-- por tempo suficiente para que os detalhes de seu futuro relacionamento sejam negociados.

Barnier disse que qualquer extensão será única e que deve ter um prazo claramente limitado. A opinião foi ecoada pelo ministro francês que participou da reunião que disse ser importante oferecer garantias a todos aqueles que serão afetados pela saída do Reino Unido.

O Reino Unido tem dito que qualquer extensão será "uma questão de meses", mas também tem buscado manter a data em aberto por enquanto. Barnier insistiu que a data de término será acordada nesta semana.