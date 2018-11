PARIS (Reuters) - Os atacantes Kylian Mbappé e Neymar vão desfalcar o Paris Saint-Germain na partida de sábado do Campeonato Francês contra o Toulouse por estarem lesionados, mas ambos devem estar recuperados a tempo para a partida da próxima semana contra o Liverpool pela Liga dos Campeões, disse o técnico Thomas Tuchel nesta sexta-feira.

Neymar sofreu uma contusão na virilha logo no início do amistoso vencido pelo Brasil contra Camarões na terça-feira, enquanto Mbappé machucou o ombro na partida vencida pela França por 1 x 0 contra o Uruguai na mesma noite.

Tuchel disse que os boletins médicos dos jogadores foram animadores, especialmente no caso de Neymar, e que espera que ambos estejam em forma para o duelo de quarta-feira.

"Não vamos correr nenhum risco com Neymar e Kylian Mbappé amanhã (contra o Toulouse), eles não estarão presentes", disse Tuchel a repórteres, segundo o jornal L'Equipe.

"Existe a possibilidade de que eles joguem contra o Liverpool. Hoje, após falar com o médico, para mim Neymar pode jogar na quarta-feira."

O jogo com o Liverpool será decisivo para o PSG. O time está em terceiro lugar no Grupo C da Liga dos Campeões, um ponto atrás dos líderes Liverpool e Napoli, com dois jogos restando.

A Liga dos Campeões é o foco principal do time francês nesta temporada, uma vez que vencer a liga francesa se tornou praticamente uma formalidade depois que o time abriu 13 pontos na liderança com 13 vitórias em 13 jogos.

(Por Andrew Downie)