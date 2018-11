Por Peter Hall

PARIS (Reuters) - O Paris Saint-Germain se recuperou na Liga dos Campeões com uma vitória por 2 x 1 sobre o Liverpool no Grupo C, nesta quarta-feira, complicando as esperanças do clube inglês de chegar às oitavas de final.

O PSG estava determinado a provar suas credenciais no grande palco europeu, e abriu o placar aos 13 minutos, através de Juan Bernat.

Neymar fez 2 x 0 oito minutos antes do intervalo, após um contra-ataque do PSG.

No entanto, com o PSG no controle, Ángel Di María desnecessariamente derrubou Sadio Mané dentro da área, e James Milner converteu o pênalti nos acréscimos do primeiro tempo.

O Liverpool não conseguiu chegar ao empate, sofrendo a terceira derrota fora de casa.

A equipe inglesa vai para seu último jogo do grupo contra o Napoli precisando vencer por 1x0 ou por dois gols ou mais para garantir sua vaga nas oitavas de final.

O Napoli soma 9 pontos, contra 8 do PSG, 6 do Liverpool e 4 do Estrela Vermelha.