(Reuters) - O atacante Neymar participou nesta quinta-feira na Granja Comary, concentração da seleção brasileira, pela primeira vez de um treino mais forte desde que sofreu uma lesão no pé direito, há três meses.

O jogador atuou numa atividade de 11 jogadores contra 11 sob os olhares do técnico Tite.

A quinta-feira na Granja, em Teresóopolis (RJ), foi marcada por visitas, de dirigentes e convidados. Acompanhado de familiares, o tetracampeão mundial Zagallo esteve no local e foi homenageado. O presidente eleito da CBF, Rogério Caboclo, e o presidente atual, coronel Nunes, também estiveram na sede da seleção na região serrana.

Ao final do treino, alguns jogadores do Brasil tiveram contato com convidados da CBF e distribuíram autógrafos e tiraram fotos. O time do Brasil segue no domingo para a Inglaterra, onde dará continuidade à preparação para a Copa do Mundo da Rússia, no mês que vem.

Jogadores das seleções de base do Brasil estão na Granja Comary para complementar o grupo principal, que ainda não pode contar com Firmino, Marcelo e Casemiro, envolvidos na final da Liga dos Campeões, e com Fágner e Douglas Costa, que se recuperam de lesões musculares.

(Por Rodrigo Viga Gaier, no Rio de Janeiro)