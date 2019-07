BARCELONA (Reuters) - O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, disse que seu clube está ciente de que Neymar quer deixar o Paris St Germain para retornar aos atuais campeões espanhóis, mas o clube francês está relutante em vender o atacante brasileiro.

"Sabemos que Neymar quer deixar o PSG, mas também sabemos que o PSG não quer que ele vá, então não é o caso de contratá-lo", disse Bartomeu em entrevista coletiva nesta sexta.

Bartomeu também revelou uma reunião entre o presidente-executivo do Barça, Oscar Grau, e o presidente-executivo do Atlético de Madri, Miguel Ángel Gil Marin, sobre a contratação do atacante francês Antoine Griezman, que em maio anunciou que estava deixando o Atlético.

A cláusula de rescisão de Griezman caiu de 200 milhões de euros, para 120 milhões de euros, mas Bartomeu disse que seu clube está tentando chegar a um acordo sem ter de pagar a multa.

"Ontem tivemos uma reunião em Madri, Gil Marin e Oscar Grau se encontraram e perguntamos se é possível negociar por Griezman", acrescentou.

Griezman recusou uma transferência para o Barça no ano passado, revelando que permaneceria no Atlético em um documentário transmitido pela TV e intitulado "A Decisão".

(Reportagem de Richard Martin)