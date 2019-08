SAN JUAN (Reuters) - A porta giratória do escritório do governador de Porto Rico pode parar finalmente graças a Wanda Vázquez, recém-empossada no cargo do território norte-americano falido, que disse nesta quinta-feira que não pretende renunciar.

Em uma série de tuítes, a ex-secretária de Justiça de Porto Rico negou reportagens segundo as quais concordou em deixar o cargo em breve para permitir que Jenniffer González, representante da ilha caribenha no Congresso dos Estados Unidos sem direito a voto, possa tomar posse.

"Nunca fiz tal acordo. Não sei a que tipo de acordos (o Novo Partido Progressista e líderes do Legislativo) chegaram", disse Wanda em um programa de rádio matutino, enfatizando que pretende continuar no posto pelo restante do mandato do ex-governador Ricardo Rossello, que termina em 1º de janeiro de 2021.

Na quarta-feira, Wanda se tornou a terceira governadora portorriquenha em menos de uma semana, já que Rossello, que tomou posse em 2017, renunciou na sexta-feira e seu sucessor escolhido a dedo, Pedro Pierluisi, foi afastado pela Suprema Corte da ilha.

Ainda na quarta-feira, a corte de nove juízes determinou de forma unânime que a posse de Pierluisi foi inconstitucional porque o Senado de Porto Rico não confirmou sua indicação como secretário de Estado, feita por Rossello em 31 de julho, o primeiro cargo na linha sucessória para governador pela Constituição do território.

O veredicto veio na esteira de semanas de tumultos políticos, e em 24 de julho Rossello anunciou sua intenção de renunciar depois de dias de protestos.

(Por Luis Valentin Ortiz em San Juan; reportagem adicional de Karen Pierog em Chicago)