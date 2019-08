LOS ANGELES (Reuters) - O novo filme de James Bond finalmente tem um título, "No Time to Die", e será lançado em abril de 2020, anunciaram produtores nesta terça-feira.

"Daniel Craig volta como James Bond, 007 em… NO TIME TO DIE. Em cartaz no Reino Unido em 3 de abril de 2020 e em 8 de abril de 2020 nos Estados Unidos", disse uma postagem curta na conta oficial de 007 no Twitter.

A filmagem da nova produção, antes conhecida somente como Bond 25, começou na Jamaica em abril, quando os produtores comunicaram que Rami Malek, vencedor do Oscar, interpretará o vilão no filme mais recente da lucrativa franquia britânica de espionagem.

Craig confirmou em 2017 que voltaria a encarnar o agente secreto 007 uma quinta vez.

Nesta terça-feira, os produtores disseram que a nova aventura mostrará Bond desfrutando de uma vida tranquila na Jamaica depois de deixar o serviço até que um velho amigo da CIA, Felix Leiter, aparece pedindo ajuda.

Bond embarca em uma missão para resgatar um cientista sequestrado que o colocou no rastro de um vilão misterioso armado com uma nova tecnologia perigosa, acrescentaram.

Inicialmente "No Time to Die" deveria chegar aos cinemas em novembro de 2019, mas a data foi adiada para 2020 depois que o britânico Danny Boyle desistiu da direção e foi substituído pelo norte-americano Cary Joji Fukunaga.

(Por Jill Serjeant)