(Reuters) - Caiu para 249, neste domingo, o número de pessoas desaparecidas após um incêndio no norte da Califórnia destruir a cidade montanhosa de Paradise, informou o escritório do xerife do condado de Butte.

O número foi revisado para abaixo dos 475, já que as pessoas que estavam desaparecidas foram encontradas em abrigos, hospedadas em hoteis ou com amigos, disseram autoridades, acrescentando que muitos não sabiam que estavam na lista.

A busca por mortos continuará neste domingo em meio às cinzas e entulho do chamado Acampamento de Fogo, que começou em 8 de novembro e matou pelo menos 85 pessoas e destruiu cerca de 14.000 casas em Paradise, na Califórnia, e no entorno da cidade localizada a 280 km de São Francisco.

As equipes de resgate terão mais alguns dias de clima seco, porém, a partir de terça-feira deverá chover em Sierra Nevada até o próximo domingo, dificultando o trabalho dos pesquisadores e renovando os temores de enchentes e deslizamentos de terra.

"O medo é que a chuva caia em rajadas intensas", disse Brian Hurley, meteorologista do Centro de Previsão do Tempo em College Park, Maryland.

"Toda a vegetação foi queimada e essa é uma receita perigosa para deslizamentos de terra", disse Hurley.

(Reportagem de Rich McKay em Atlanta; reportagem adicional de Andrew Hay no Novo México, Alex Dobuzinskis em Los Angeles e Gabriella Borter em Nova York)