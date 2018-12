BRASÍLIA (Reuters) - O futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse nesta segunda-feira que o governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro, dará muita atenção às bases de cada parlamentar, como forma de conquistar apoio no Congresso.

Em entrevista coletiva no Centro Cultural do Banco do Brasil, onde funciona a equipe de transição de governo, Onyx disse que o governo Bolsonaro contará com a ajuda também das bancadas temáticas.

Segundo os cálculos do futuro ministro da Casa Civil, é possível chegar com facilidade ao apoio de até 350 deputados e 40 senadores.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)