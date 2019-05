SANTIAGO (Reuters) - Uma série baseada no livro "As Cinzas do Condor", do uruguaio Fernando Butazzoni, que retrata uma operação de repressão brutal das ditaduras da América do Sul na década de 1970, será produzida pela HBO Latin America, anunciou o canal a cabo nesta quinta-feira.

O romance publicado em 2014 se baseia em fatos reais e conta a história de um jovem em busca da verdade sobre seus pais biológicos enquanto descobre os segredos de sua família adotiva.

"Estamos encantados de trabalhar com uma obra literária tão importante em nossa região, escrita por um autor do calibre mais alto como Fernando Butazzoni", disse Roberto Ríos, vice-presidente corporativo de Produções Originais da HBO Latin America, em um comunicado.

A HBO não detalhou quando a produção será gravada ou transmitida.

A Operação Condor foi uma estratégia de inteligência aplicada pelas ditaduras de Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai para aniquilar seus opositores políticos na década de 1970, em plena Guerra Fria.

(Por Fabián Andrés Cambero)