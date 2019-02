PARIS (Reuters) - O "breakdance" virará um esporte olímpico em 2024 se o Comitê Olímpico Internacional (COI) apoiar a inclusão de quatro esportes propostos pelos organizadores da Olimpíada de Paris.

A comissão organizadora dos Jogos de 2024 disse, na quinta-feira, que os quatro esportes - incluindo surfe, skate e escalada esportiva - refletem a identidade da capital francesa e ajudariam a levar os Jogos para as ruas, fora dos estádios.

Os organizadores expressaram o desejo de realizar uma Olimpíada que "correspondesse aos tempos e inspirasse novos públicos e atraísse jovens ... e que possa ser disputada em qualquer lugar e a qualquer hora em ambientes urbanos ou outros espaços".

Skate, surfe e escalada esportiva farão sua estreia nos Jogos de Tóquio, em 2020.

Sob as novas regras do COI, válidas a partir dos Jogos de Tóquio, as cidades-sede da Olimpíada podem escolher os esportes e propor sua inclusão se forem populares naquele país e se ampliarem o apelo dos Jogos.

O COI precisa aprovar as propostas francesas antes que elas possam ser formalmente adicionadas ao programa esportivo dos Jogos de Paris.

