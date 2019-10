LONDRES (Reuters) - O chefe de um grupo de parlamentares eurocéticos do Partido Conservador do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, aprovou o novo plano do Brexit do governo nesta quarta-feira, mas disse que ainda tem algumas preocupações quanto aos elementos do acordo.

Steve Baker disse à BBC que as propostas representam "um ótimo lugar para começar", mas tratam apenas de questões acerca da fronteira com a Irlanda do Norte, e não de todo o escopo dos futuros laços com a União Europeia.

"Ainda não vimos esse destino consolidado e há outros problemas com o acordo de retirada", disse ele, acrescentando que deve se encontrar com autoridades do governo ainda nesta quarta-feira.

Ele disse que as questões relacionadas à cooperação com a UE na defesa precisam ser abordadas.

(Por Kate Holton e William Schomberg)