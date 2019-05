(Reuters) - O Partido Conservador britânico, da atual primeira-ministra Theresa May, cairia para o terceiro lugar se uma eleição geral acontecesse agora, de acordo com uma pesquisa de opinião que aponta que os eleitores, frustrados com o impasse do Brexit puniriam os principais partidos políticos do Reino Unido.

Os Conservadores, partido mais antigo e bem sucedido da Grã-Bretanha, ficaria com 19 por cento dos votos, deixando de ser um dos dois principais partidos na eleição, o que não acontece há pelo menos um século, mostrou a pesquisa YouGov encomendada pelo jornal The Times.

O principal partido de oposição, o Trabalhista, que propõe uma versão mais leve do Brexit, também terminaria em terceiro, com 19 por cento dos votos, de acordo com a pesquisa.

Os Democratas Liberais, que fazem campanha por uma exigência específica de um novo referendo com o objetivo de reverter o Brexit, apareceria como o maior partido nas eleições, com 24 por cento dos votos, mostrou a pesquisa.

O segundo maior partido seria o partido do Brexit, de Nigel Farage, que apoia uma ruptura clara com a União Europeia, e conseguiria 22 por cento dos votos.

(Reportagem de Andrew MacAskil e Bhargav Acharya)