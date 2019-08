Por Agamoni Ghosh

(Reuters) - Os índices acionários europeus fecharam em alta pela segunda sessão consecutiva nesta segunda-feira, com sinais de que medidas serão adotadas para estimular o crescimento nas principais economias, enquanto os rendimentos de títulos se recuperara em meio à melhora do sentimento global.

O índice FTSEurofirst 300 subiu 1,08%, a 1.472 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 ganhou 1,14%, a 374 pontos.

A notícia de sexta-feira de que o governo de coalizão da Alemanha pode abandonar sua regra de orçamento equilibrado para assumir novas dívidas e lançar estímulos continuou a ajudar o sentimento. O ministro das Finanças alemão, Olaf Scholz, disse que o país possui a força fiscal para conter qualquer crise econômica futura "com força total".

As mudanças vindas de Berlim acontecem na esteira da estagnação da economia na Europa, que foi liderado por uma desaceleração na maior economia da região, com a guerra comercial entre Estados Unidos e China, a incerteza do Brexit e os problemas políticos da Itália aumentando a pressão.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 1,02%, a 7.189 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,32%, a 11.715 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,34%, a 5.371 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,93%, a 20.715 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,73%, a 8.733 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,98%, a 4.851 pontos.