LOS ANGELES (Reuters) - "Podres de Ricos" pode ser o primeiro filme de Hollywood em 25 anos com elenco totalmente asiático, mas os produtores esperam que o título atraia espectadores de todas as origens.

A comédia romântica sobre uma asiática-americana de Nova York que viaja a Cingapura para conhecer a tradicional e rica família de ascendência chinesa de seu namorado é baseada no best-seller de 2013 "Asiáticos Podres de Ricos", escrito por Kevin Kwan.

"Faz tempo demais desde que nós tivemos um elenco de estrelas totalmente asiáticas em um filme de Hollywood mas, ao mesmo tempo, esse filme é para todo mundo", disse Kwan à Reuters no tapete vermelho da estreia do filme em Los Angeles, na terça-feira.

"Meus livros são lidos em todo o mundo em 20 idiomas, e nos Estados Unidos 80 por cento dos meus leitores são do Texas, Oklahoma, Kansas --tipo, pessoas brancas-- e eles amam meus livros. Então é um filme que todo mundo pode aproveitar e apreciar", disse.

O filme estrela atrizes consolidadas como Michelle Yeoh, de "Crouching Tiger, Hidden Dragon" e Constance Wu, da comédia norte-americana "Fresh Off the Boat", ao lado de nomes mais novos como a rapper e atriz nova-iorquina Awkwafina e Henry Golding, que foi criado no Reino Unido.

O diretor Jon M. Chu disse que nenhum único filme poderia representar todas os asiáticos do mundo, mas afirmou esperar que a história e a variedade dos atores em "Podres de Ricos" mostre que "temos camadas e somos complicados".

"Todas essas coisas ajudam a fornecer mais informações às pessoas sobre quem somos como um povo e ajudam a diferenciar que não somos apenas uma bolha sendo asiáticos", disse Chu.

O último filme de Hollywood com elenco composto principalmente por asiáticos foi "O Clube da Felicidade e da Sorte", de 1993.

"Podres de Ricos" terá estreia internacional em 15 de agosto.

