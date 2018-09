Por Rebecca Rubin

LOS ANGELES (Variety.com) - A bilheteria do verão de 2018 nos Estados Unidos está terminando oficialmente em nota alta.

Um aumento de agosto se deveu parcialmente graças ao filme "Podres de Ricos" (Crazy Rich Asians), a comédia romântica da Warner Bros. que ainda está fazendo bom negócio na América do Norte.

O filme de Jon M. Chu irá superar a bilheteria doméstica pela terceira semana consecutiva, com estimativas mostrando que pode fazer outros 27 milhões a 30 milhões de dólares durante o final de semana do Dia do Trabalho. O filme gerou 22 milhões de dólares em três dias em 3.865 locais, caindo apenas 10 por cento em seu terceiro "passeio" e levando o total doméstico para 110 milhões de dólares.

Depois de "Jumanji: Bem vindo à Selva,", "Pantera Negra" e "Vingadores: Guerra Infinita", "Podres de Ricos" é o quarto filme este ano a superar a bilheteria doméstica por três finais de semana seguidos.

A Warner Bros. também ficou em segundo lugar, com Megatubarão (The Meg) ganhando outros 10 milhões em 3.761 telas. Isso leva o pico norte-americano a 120,5 milhões de dólares.

O recém-chegado "Operation Finale" foi lançado em quarto lugar com 6 milhões de dólares em 1.818 locais. O thriller político da MGM estreou na quarta-feira e espera ganhar entre 8 milhões e 10 milhões de dólares durante o período de seis dias.

Chris Weitz, o cineasta por trás de "American Pie", "Sobre um menino" e "Rogue One: Uma história de Star Wars", dirigiu o filme, que custou 20 milhões de dólares. O filme conta com Oscar Isaac, Ben Kingsley e Nick Kroll.

O último lançamento do final de semana, "Kin", estreou com uma arrecadação baixa de 3 milhões de dólares em 2.141 locais. O filme de ação de ficção científica da Lionsgate - estrelado por Jack Reynor, Zoé Kravitz, Carrie Coon, Dennis Quaid e James Franco - está a caminho de faturar 3,6 milhões de dólares durante o período de quatro dias.

Enquanto isso, o filme "Searching", da Sony, obteve 5,6 milhões de dólares quando expandiu para 1.207 locais. O thriller com John Cho, Debra Messing e Michelle La faturou 6,5 milhões de dólares até o momento. Cho e seus colegas de "Crazy Rich Asians", incluindo Henry Golding, ajudaram a conquistar apoio comprando exibições do filme.

"Missão: Impossível - Fallout" de Tom Cruise continua entre os cinco primeiros. Neste fim de semana, ele parece estar na terceira posição, com 6,9 milhões de dólares em 2.639 locais e um total de 9 milhões de dólares em quatro dias. A sexta edição da série de espionagem de Ethan Hunt gerou 206 milhões de dólares na América do Norte.

"Christopher Robin", da Disney, enfrentará "Searching" pelo quinto lugar.