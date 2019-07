(Reuters) - Paul Pogba, meio-campista do Manchester United, é uma influência positiva no vestiário e precisa permanecer no clube para ajudá-lo a voltar a conquistar títulos, disse o colega Juan Mata.

No mês passado, Pogba disse que poderia buscar um novo desafio depois de três anos em Old Trafford, e recentemente seu agente disse ao jornal The Times que o jogador de 26 anos pretende deixar o time --há rumores que o ligam à Juventus e ao Real Madrid.

Mas Mata quer que o futuro de Pogba inclua "grandes troféus" no United na campanha 2019-2020, já que o time não vence um título importante desde seu triunfo na Liga Europa em maio de 2017.

"Todos nós conhecemos Paul e ele é um meio-campista fantástico, e um cara muito bom, muito positivo, e uma boa influência para todos", disse o meio-campista da Espanha à Sky Sports.

"Como colega de time e como amigo, gostaria que ele ficasse e fosse feliz, porque é um jogador muito bom para nós."

"Sabemos que temos que nos sair melhor do que na última temporada. Este clube conquistou mais troféus do que qualquer outro clube da Inglaterra. Queremos voltar a conquistar grandes troféus", disse.

Na primeira temporada completa de Ole Gunnar Solskjaer no comando, o United tentará ir além do sexto lugar no Campeonato Inglês, no qual terminou 32 pontos atrás do rival local e campeão Manchester City.

