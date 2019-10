Por Jessie Pang e Poppy McPherson

HONG KONG (Reuters) - A polícia de Hong Kong fez uma demonstração de força nesta segunda-feira em um distrito onde ocorreram alguns dos choques mais violentos com manifestantes nos últimos meses mas, ao invés de ser confrontada, foi apenas vaiada por espectadores.

Muitos moradores de Hong Kong dizem que a polícia tem usado força excessiva contra os manifestantes --alguns deles estudantes e jovens adultos-- e querem um inquérito independente sobre a ação da corporação.

"A polícia é ridícula, está fora de controle", disse um homem de 22 anos que observava os policiais e que se identificou somente como James. "Estamos nos aferrando às nossas crenças e tentando expressar nossas vozes para o governo, mas eles usam a força para tentar nos amedrontar e tentar nos fazer ficar em casa".

Os policiais chegaram em vans a vários pontos do distrito de Mong Kok e marcharam pelas ruas, alguns batendo nos escudos, mas estavam em número menor do que o de jornalistas e espectadores e recuaram ao som de vaias.

Em um incidente isolado, alguns policiais do batalhão de choque recuaram e foram embora em seus veículos enquanto cerca de 150 moradores e transeuntes os provocavam, bradando "dissolvam a polícia".

A polícia disparou gás lacrimogêneo e usou spray de pimenta contra pessoas em alguns locais e deteve algumas pessoas no distrito de classe trabalhadora, que fica do outro lado do porto e dá vista para o centro financeiro, o foco de manifestações anteriores.

Alguns manifestantes realizaram uma fuga de gato e rato com a polícia, mas não houve grandes confrontos até a noite desta segunda-feira.

