LONDRES (Reuters) - A polícia britânica informou que um item suspeito encontrado na região de Whitehall, em Londres, não representa ameaça, após fechar ruas no entorno do gabinete da primeira-ministra, Theresa May, em Downing Street, nesta quinta-feira.

"Feliz em atualizar que o item em questão foi agora completamente avaliado e declarado como não suspeito. As vias serão reabertas em breve", informou a polícia de Londres no Twitter.

Mais cedo, um repórter da Reuters no local disse que a polícia estava direcionando turistas calmamente para ruas vizinhas enquanto especialistas examinavam um item suspeito.

(Reportagem de William James e Alistair Smout)