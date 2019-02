Por Karen Pierog

CHICAGO (Reuters) - O ator Jussie Smollett pagou milhares de dólares para que dois irmãos o agredissem em um ataque racista e homofóbico forjado porque estava insatisfeito com o seu salário na série de drama “Empire”, disse o chefe da polícia de Chicago nesta quinta-feira.

Smollett, que é negro e abertamente gay, foi preso nesta quinta-feira, acusado de mentir à polícia sobre o suposto ataque do dia 29 de janeiro. O superintendente da polícia de Chicago, Eddie Johnson, estava visivelmente irritado enquanto condenava as ações do ator.

“Smollett se aproveitou da dor e da raiva do racismo para promover sua carreira”, disse Johnson durante coletiva de imprensa, acrescentando que o ator pagou 3.500 dólares para que os irmãos forjassem o suposto crime de ódio.

“Essa encenação foi orquestrada por Smollett porque ele estava insatisfeito com seu salário. Ele inventou uma história sobre ter sido atacado”, disse Johnson. “Nós o demos o benefício da dúvida.”

Se condenado, o ator pode enfrentar pena de prisão de um a três anos. Um juiz estabeleceu sua fiança em 100 mil dólares e ordenou que Smollett entregue seu passaporte.

Smollett disse que dois aparentes apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o agrediram e colocaram uma corda ao redor de seu pescoço, enquanto gritavam “Essa é o país MAGA”, em uma referência ao slogan “Make America Great Again” (torne a américa grande novamente) de Trump.

“@JussieSmollett - o que dizer sobre MAGA e as dezenas de milhões de pessoas que você insultou com seus comentários racistas e perigosos?! #MAGA”, escreveu Trump em publicação no Twitter nesta quinta-feira.

Um porta-voz dos advogados de Smollett, Todd Pugh e Victor Henderson, disse em email nesta quinta-feira, “quando estivermos prontos para fazer uma declaração, faremos”.