Por Enrico Dela Cruz

MANILA (Reuters) - Os contratos futuros do aço e do minério de ferro negociados na China avançaram nesta segunda-feira, depois que o banco central do país prometeu intensificar os esforços contra a desaceleração da economia, embora os ganhos tenham sido reduzidos antes de um feriado prolongado.

O vergalhão de aço de construção mais comercializado na Bolsa de Futuros de Xangai se recuperou após três sessões de perdas, subindo 1,1% e fechando em 3.470 iuanes (486,83 dólares) por tonelada. O vencimento chegou a subir 4,3% na sessão.

O minério de ferro mais comercializado na bolsa de Dalian subiu pela terceira sessão consecutiva, fechando com alta de 2,5%, a 655,50 iuanes por tonelada e registrando um ganho mensal de quase 10%, após uma queda de 23,3% em agosto.

Os mercados chineses estarão fechados a partir de terça-feira, quando o país vai celebrar o 70º aniversário da República Popular, até 7 de outubro.

Muitas siderúrgicas chinesas foram obrigadas a fechar ou limitar as operações na semana passada para conter a poluição antes das comemorações do dia 1º de outubro em Pequim.

A China "continuará implementando uma política monetária prudente e aumentará a força das medidas anticíclicas", afirmou o banco central em comunicado no domingo.