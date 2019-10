Por Bozorgmehr Sharafedin

LONDRES (Reuters) - Os contratos futuros do petróleo recuavam nesta segunda-feira, reagindo aos poucos detalhes sobre a primeira fase de um acordo entre os Estados Unidos e a China, depois da onda de otimismo em relação à melhora das tensões comerciais, que ajudou a elevar o mercado de petróleo em até 2% no final da semana passada.

O petróleo Brent recuava 1,73 dólar, ou 2,86%, a 58,78 dólares por barril, às 11:52 (horário de Brasília). O petróleo dos Estados Unidos caía 1,66 dólar, ou 3,03%, a 53,04 dólares por barril.

No final da sexta-feira, as duas maiores economias do mundo delinearam a primeira etapa de um acordo comercial, e os Estados Unidos suspenderam aumentos tarifários agendados para esta semana. Mas as tarifas existentes continuam em vigor e as autoridades de ambos os lados disseram que é necessário muito mais trabalho antes que um acordo possa ser definido.

"O mercado de petróleo está adotando uma postura cautelosa quanto ao que vem a seguir, uma vez que questões espinhosas como política industrial, direitos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia, entre outras, não foram abordadas", disse Harry Tchilinguirian, estrategista de petróleo do BNP Paribas.

Os dois contratos de referência subiram mais de 3% na semana passada, seu primeiro aumento semanal em três.