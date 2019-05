Por Henning Gloystein e Dmitry Zhdannikov

CINGAPURA/LONDRES (Reuters) - Os contratos futuros do petróleo subiam nesta terça-feira devido ao aumento das tensões entre os Estados Unidos e o Irã e em meio a expectativas de que os produtores da Opep continuem a reduzir a oferta neste ano.

O petróleo Brent subia 0,33 dólar, ou 0,46%, a 72,3 dólares por barril, às 11:27 (horário de Brasília). O petróleo dos Estados Unidos avançava 0,11 dólar, ou 0,17%, a 63,21 dólares por barril.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou na segunda-feira o Irã com "grande força" se o país atacar as zonas de interesse dos EUA no Oriente Médio. Isso ocorreu depois de um ataque com foguetes na capital do Iraque, Bagdá, que Washington suspeita de ter sido organizado por milícias ligadas ao Irã.

O Irã disse na terça-feira que resistirá à pressão dos EUA, recusando novas conversas nas atuais circunstâncias.

O ministro do Petróleo do Iraque disse que a tensão crescente no Oriente Médio representa um desafio para a estabilidade dos mercados globais de petróleo e disse que a Opep deve abrir caminho para um "novo acordo" para ajudar a estabilidade e apoiar os preços. Ele não elaborou.

A tensão ocorre em meio a um mercado já apertado, já que a Opep e os produtores aliados vem realizando cortes na oferta para sustentar os preços.