Por Bozorgmehr Sharafedin

LONDRES (Reuters) - Os contratos futuros do petróleo subiam nesta sexta-feira, caminhando para registrar ganhos na semana, já que os produtores de petróleo no Golfo do México cortaram mais da metade de sua produção por conta de uma tempestade tropical e as tensões geopolíticas continuaram a aumentar no Oriente Médio.

O petróleo Brent subia 0,29 dólar, ou 0,44%, a 66,81 dólares por barril, às 12:32 (horário de Brasília).

O petróleo dos Estados Unidos avançava 0,13 dólar, ou 0,22%, a 60,33 dólares por barril.

No entanto, uma projeção da Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) de um excedente mundial de petróleo limitava os ganhos. A Agência estimou nesta sexta-feira que a crescente produção de petróleo dos Estados unidos superará a fraca demanda global e levará a um aumento nos estoques em todo o mundo nos próximos meses.

A Opep também previu na quinta-feira o retorno de um superávit no ano que vem, apesar de um pacto liderado pelo grupo de produtores e aliados para restringir a oferta.

Os preços do Brent subiram 4,1% até agora na semana, enquanto o petróleo dos EUA ganhou 4,9%. Ambos os contratos registraram perdas na semana passada.

Os estoques de petróleo dos EUA caíram por quatro semanas e os preços também eram apoiados por empresas de petróleo no Golfo do México cortando a produção por causa da tempestade tropical Barry.

O mercado permaneceu no limite quando as tensões se intensificaram entre o Irã e o Ocidente. Teerã disse nesta sexta-feira que o Reino Unido estava jogando um "jogo perigoso" depois da apreensão de um petroleiro iraniano na semana passada, sob suspeita de estar infringindo as sanções europeias ao levar petróleo para a Síria.