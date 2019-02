Por Conor Humphries

DUBLIN (Reuters) - O primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, disse nesta sexta-feira acreditar que "um acordo pode ser feito" para evitar uma saída desordenada do Reino Unido da União Europeia, depois de uma reunião com um importante aliado da primeira-ministra britânica, Theresa May, que ele disse ter ido muito bem.

Varadkar, que se reunirá com May para um jantar de trabalho em Dublin, disse que a reunião com o Partido Unionista Democrático (DUP) da Irlanda do Norte mostrou que "há mais coisas que nos unem do que coisas que nos separam quando se trata do Brexit".

O DUP, que garante o governo de May, tem sido um dos maiores críticos do acordo de saída da UE negociado pela premiê, que foi rejeitado pelo Parlamento britânico.

Em particular, o DUP tem liderado a oposição ao polêmico mecanismo conhecido como "backstop", uma política de seguro que significa manter aberta a fronteira entre a Irlanda, que é membro da zona do euro, e a província britânica da Irlanda do Norte sob toda e qualquer circunstância.

A UE afirma que não removerá o mecanismo do acordo, e Varadkar tem insistido neste ponto. Também tem afirmado que não reabrirá o acordo legalmente vinculante acertado com o Reino Unido ao longo de dois anos de conversas. Mas o bloco disse que está aberto a reexaminar a declaração política que acompanha o acordo.

Depois do acordo, a líder do DUP, Arlene Foster, disse que tem um "bom engajamento" com Varadkar que ela espera que continue. Indagada se medidas específicas foram discutidas, Foster disse que há várias opções, mas que seria errado fornecer "comentários precipitados".