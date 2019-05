LONDRES (Reuters) - A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse que seu governo vai incluir no acordo do Brexit um pedido para que os parlamentares votem se deve haver um novo referendo.

"Eu reconheço a força genuína e sincera em toda a Câmara sobre esta questão importante", disse May. "O governo incluirá, portanto, na introdução da proposta do acordo de retirada uma solicitação para votar se deve realizar um segundo referendo."

"Então para aqueles parlamentares que desejam um segundo referendo para confirmar o acordo --vocês precisam de um acordo e, portanto, um acordo de retirada para fazê-lo acontecer", disse May.

(Reportagem de William James)