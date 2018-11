FRANKFURT (Reuters) - A Volkwagen, maior fabricante de carros da Europa, está até dois anos de trabalho de desenvolvimento atrás da Waymo, da Alphabet Inc, na área de carros autônomos, mas está comprometida em recuperar o atraso, disse o presidente-executivo do grupo alemão ao jornal Welt am Sonntag neste domingo.

"Temos que admitir que a Waymo, o negócio do Google, está à nossa frente, possivelmente por um ou dois anos. Mas estamos determinados a recuperar o atraso. O jogo ainda não está perdido. Depende muito também da regulamentação", disse o presidente-executivo da montadora, Herbert Diess,

A VW destinou quase 44 bilhões de euros para o desenvolvimento de carros elétricos, direção autônoma e novos serviços de mobilidade até 2023 e explorará outras áreas de cooperação com a montadora norte-americana Ford.

(Reportagem de Ludwig Burger)