Por Conor Humphries

GLENTIES, Irlanda (Reuters) - A questão da unificação da Irlanda e da Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, irá inevitavelmente aparecer se o Reino Unido deixar a União Europeia sem um acordo no dia 31 de outubro, disse o primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar.

Ele também avisou que o chamado Brexit duro poderia prejudicar o lugar da Escócia dentro do Reino Unido.

Seus comentários na sexta-feira provocaram uma repreensão aguda do maior partido pró-britânico da Irlanda do Norte, o Partido Unionista Democrático, cujo membro do Parlamento Ian Paisley disse que a linguagem do governo irlandês era "desnecessária e agressiva".

Perguntado em um fórum de política se o governo irlandês pretendia começar a se planejar publicamente por uma Irlanda unida, Varadkar disse que não no presente, pois isso poderia ser visto como uma provocação pelos unionistas pró-britânicos na Irlanda do Norte.

"Mas no evento de um Brexit sem acordo, essas questões irão aparecer", disse.

"Se o Reino Unido tirar a Irlanda do Norte da União Europeia contra as vontades da maioria do povo na Irlanda do Norte - tirar deles a cidadania europeia e prejudicar o Acordo da Sexta-Feira Santa - fazendo isso, essas questões irão aparecer, queiramos isso ou não", disse Varadkar em conferência na MacGill Summer School, no noroeste da Irlanda.