Por Makenzie Katz

LONDRES (Reuters) - A princesa Charlotte, filha do príncipe William, do Reino Unido, e de sua esposa, Kate, começou a frequentar a escola nesta quinta-feira, juntando-se ao irmão mais velho, o príncipe George, no colégio Thomas's Battersea, no sudoeste de Londres.

Vestida com o uniforme de cardigã azul-marinho com cinto vermelho e saia azul da escola, a menina de 4 anos segurava a mão de Kate ao chegar, também acompanhada pelo pai e o irmão.

Rígida com a aparência dos alunos, a escola londrina enfatiza que cabelos abaixo dos ombros devem ser presos. Charlotte o fez com um rabo de cavalo, e levava uma mochila decorada com um chaveiro de unicórnio coberto de lantejoulas.

A diretora Helen Haslem cumprimentou Charlotte com um aperto de mão, e a princesa ficou na ponta dos pés para se apresentar sob o olhar encantado de Kate, que usava um vestido floral modesto.

Bisneta da rainha Elizabeth, Charlotte é a quarta na linha sucessória ao trono britânico, depois de seu irmão George, de 6 anos, seu pai, William, e seu avô, o príncipe Charles.

Louis, irmão caçula de Charlotte e quinto na linha sucessória, comemorou seu primeiro aniversário em abril.

George estuda na Thomas's Battersea desde 2017. Ele se tornou foco das atenções no mês passado, quando a apresentadora de televisão norte-americana Lara Spencer comentou reportagens segundo as quais ele está fazendo aulas de balé dizendo "vamos ver o quanto isso dura".

Ela emitiu um pedido de desculpas às pressas depois de ser criticada por sua falta de sensibilidade.