Por Jill Serjeant

LOS ANGELES Reuters) - Fantasia ou realismo? Essa é a questão do Emmy deste ano, que pode premiar séries de drama e comédia que oferecem conforto e escapismo ao público ou atrações mais sombrias que ecoam tempos conturbados.

A saga de dragões e castelos "Game of Thrones" e o drama familiar emotivo "This is Us" disputam com a arrepiante série "The Handmaid's Tale" e com o programa sobre espiões da Guerra Fria "The Americans" pelos maiores prêmios da TV dos Estados Unidos na segunda-feira.

As comédias mudaram desde "Cheers" e "Friends", dos anos 1990. Neste ano "Atlanta" e "black-ish", seriados que analisam a questão racial nos Estados Unido contemporâneos, competem pela estatueta de melhor série com "The Marvelous Mrs. Maisel", produção de tom otimista situada nos anos 1950, e "Curb Your Enthusiasm", crônica de Larry David sobre os aborrecimentos do cotidiano.

"O que é fascinante no Emmy deste ano é que ele é realmente um reflexo das ideias urgentes do nosso tempo", disse Tom O'Neil, editor do site sobre premiações GoldDerby.com.

"Nas principais disputas, é o movimento #MeToo e o Black Lives Matter", disse O'Neil.

Favorita na categoria drama, "The Handmaid's Tale" tem cenas perturbadoras de mulheres sendo estupradas, mutiladas, espancadas ou afogadas em seu retrato de uma sociedade patriarcal do futuro próximo na qual mulheres são separadas à força de seus filhos.

Favorita entre o público, "Game of Thrones", fantasia medieval sobre cavaleiros em guerra, é vista como a principal concorrente de "Handmaid's Tale" pelo principal prêmio do Emmy.

"Se as pessoas estiverem votando por algo mais descontraído e fácil de digerir, 'This is Us' seria o spoiler", disse Michael Schneider, editor-executivo do Indiewire.

Já a minissérie macabra "The Assassination of Gianni Versace" lança luz sobre assassinatos em série e casos de homofobia nos anos 1980, enquanto Laura Dern é vista como favorita para ganhar um Emmy por seu papel no filme "The Tale", sobre o abuso sexual infantil.

Favoritas para levar a estatueta de melhor comédia, as séries "Mrs. Maisel" e "Atlanta" não poderiam ser mais diferentes entre si.

"Mrs. Maisel", sobre uma mãe que se torna comediante após se divorciar, é um seriado de época exuberante, com um toque do feminismo inicial.

Já "Atlanta", criado e estrelado pelo ator e cantor Donald Glover, tem como cenário uma comunidade precária na periferia da cultura hip-hop da cidade de mesmo nome.