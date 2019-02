BELFAST (Reuters) - O príncipe britânico William e sua esposa, Kate, exibiram sua habilidade no futebol durante uma visita surpresa à Irlanda do Norte nesta quarta-feira.

O duque e a duquesa de Cambridge estão fazendo uma excursão de dois dias pela província britânica, e nesta quarta-feira o foco foram os benefícios do esporte e da vida ao ar livre para o desenvolvimento infantil.

Eles mostraram suas próprias habilidades durante um bate-bola no estádio Windsor Park de Belfast, sede da associação de futebol da Irlanda do Norte, que oferece programas para incentivar meninas a praticar o esporte e para ajudar times que lidam com problemas de saúde mental.

O casal real, que não estava com os três filhos, também deve visitar Fermanagh para conhecer o Vilarejo da Juventude de Roscor, um centro residencial para crianças encaminhadas por assistentes sociais, e depois volta a Belfast para participar de uma festa em homenagem a jovens inspiradores no Empire Music Hall.

(Por Phil Noble)