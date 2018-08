LOS ANGELES (Reuters) - A Procuradoria de Los Angeles disse na quinta-feira que procuradores estão revisando um caso de agressão sexual envolvendo o vocalista da banda Backstreet Boys, Nick Carter.

O caso foi apresentado à Procuradoria da cidade norte-americana pelo Departamento de Polícia de Santa Mônica na terça-feira, disse Greg Risling, porta-voz do procurador de Los Angeles, sem fornecer mais detalhes.

Representantes de Carter não responderam a pedido por comentário.

Em novembro, Carter negou a alegação de que teria estuprado uma cantora pop adolescente há 15 anos, dizendo estar "chocado e triste" com a acusação.

Os Backstreet Boys fizeram muito sucesso no final dos anos 1990 e início dos anos 2000 com músicas como "Quit Playing Games With My Heart".

Atualmente, Carter e a banda estão fazendo um espetáculo fixo em Las Vegas.

Diversas acusações de assédio sexual contra atores, cineastas e agentes têm abalando Hollywood desde outubro de 2017, levando à demissão ou renúncia forçada de influentes personalidades.

Nos Estados Unidos, o escândalo envolveu políticos, empresários e o ambiente de trabalho no geral, inspirando o abrangente movimento de redes sociais #MeToo.

(Reportagem de Lisa Richwine)