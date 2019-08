SÃO PAULO (Reuters) - A produção de açúcar do centro-sul do Brasil na segunda quinzena de julho somou 2,478 milhões de toneladas, queda de 5,5% ante o mesmo período do ano passado, com as usinas destinando mais cana para a produção de etanol, que tem remunerado mais.

A produção de açúcar caiu apesar de um aumento de 4,25% na moagem na quinzena, para 49,7 milhões de toneladas, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados da Unica.

A produção de etanol do centro-sul no período somou 2,65 bilhões de litros, alta de 0,97% ante o mesmo período do ano passado.

As usinas do centro-sul destinaram 37,04% de cana para a produção de açúcar na segunda quinzena de julho, ante 38,35% no mesmo período do ano passado.

