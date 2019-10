SÃO PAULO (Reuters) - A produção de minério de ferro da Vale somou 86,7 milhões de toneladas no terceiro trimestre, um recuo de 17,4% na comparação anual e avanço de 35,4% frente ao segundo trimestre, informou a companhia em relatório de produção nesta segunda-feira.

As vendas de minério de ferro no período foram de 74 milhões de toneladas, com queda de 11,8% na comparação anual, enquanto as vendas de pelotas somaram 11,07 milhões de toneladas, 22,3% abaixo do registrado no mesmo trimestre do ano anterior.

A Vale disse que a recuperação trimestral da produção reflete a retomada das operações de Brucutu e o retorno parcial das operações de processamento a seco no Complexo Vargem Grande, anunciados em junho e julho.

"A Vale espera retomar a produção remanescente de aproximadamente 50 milhões de toneladas até o final de 2021", acrescentou a companhia no relatório.

(Por Luciano Costa)