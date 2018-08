LOS ANGELES (Reuters) - O produtor Simon Cowell, conhecido por sua postura rígida como jurado do programa "American Idol", foi só sorrisos na quarta-feira quando ganhou sua própria estrela na Calçada da Fama de Hollywood.

Ao lado de Kelly Clarkson, primeira vencedora do "American Idol", o magnata da música e televisão britânica relembrou sua carreira como jurado de reality show, produtor musical e criador das franquias "The X Factor", "America's Got Talent" e "Britain's Got Talent".

"Os últimos 18 anos têm sido muito divertidos", disse o produtor, de 58 anos. "Se alguém diz que a fama é uma coisa ruim, não sei do que você está falando. É a melhor coisa do mundo".

Cowell fez seu nome como jurado do programa "American Idol" de 2001 a 2010, graças a suas duras críticas a aspirantes a cantores muitas vezes introduzidas pela frase "Eu não quero ser rude, mas...".

Depois, ele lançou o programa "The X Factor" no Reino Unido e nos Estados Unidos, e as versões britânica e norte-americana de "Got Talent", além de fechar contratos com as bandas One Direction e Fifth Harmony com saa gravadora Syco.

Kelly Clarkson disse que Cowell tem o dom de identificar pessoas autênticas com talento bruto e ajudá-las a desenvolvê-lo.

"Ele aprecia que você seja você mesmo, e isso é muito raro. Nessa indústria, acho que as pessoas só querem que você se encaixe em algo", disse a cantora vencedora de prêmios Grammy.

Cowell também foi acompanhado pela vencedora do "X Factor" britânico Leona Lewis, pelo cantor Louis Tomlinson, do One Direction, e pelos jurados do programa "America's Got Talent" Howie Mandel, Heidi Klum e Mel B.

"Obrigado, a todos vocês, por aparecerem e fazerem isso acontecer. Significa muito para mim", disse.

(Reportagem da Reuters TV)