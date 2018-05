NOVA YORK (Reuters) - O produtor de cinema de Hollywood Harvey Weinstein deverá se entregar à polícia de Nova York pelas acusações de má conduta sexual, informou o New York Times, citando duas autoridades não identificadas.

A porta-voz Juda Engelmayer e o advogado de Weinstein Benjamin Brafman não quiseram comentar sobre a reportagem. O New York Daily News e a NBC News também reportaram que Weinstein deve ser preso após uma investigação que durou meses, incluindo pelo gabinete do promotor do distrito de Manhattan.

Mais de 70 mulheres acusaram o co-fundador do estúdio Miramax e do The Weinstein Co de má conduta sexual, incluindo estupro, alegações que motivaram o movimento #MeToo, sob o qual centenas de mulheres acusaram publicamente homens poderosos de negócios, do governo e da indústria de entretenimento.

Weinstein nega ter tido relações sexuais não consensuais com qualquer pessoa.

O produtor será julgado por uma alegação de ao menos uma pessoa, Lucia Evans, um ex-aspirante a atriz que contou ao New Yorker que Weinstein a obrigou a fazer sexo oral nele em 2004, reportou o New York Daily News.

O Departamento de Polícia de Nova York e o gabinete do promotor do distrito de Manhattan não quiseram confirmar as reportagens.

(Reportagem de Jonathan Allen, Dan Trotta, Karen Freifeld e Peter Szekely em Nova York e Jill Serjeant em Los Angeles)