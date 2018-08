Por Marton Dunai

BUDAPESTE (Reuters) - O rio Danúbio está proporcionando um muito bem-vindo alívio às sufocantes temperaturas que têm abalado grande parte da Europa recentemente para o público do o Festival Sziget, na Hungria.

Aproximadamente 500 mil pessoas devem comparecer ao festival de artes e música de sete dias, realizado em uma ilha no meio do rio em Budapeste, para assistir a apresentações dos britânicos Artic Monkeys e Liam Gallagher e da cantora norte-americana Lana Del Rey.

Com calor de 35 graus Celsius, caminhões de bombeiros andam pela ilha para jogar água na área e nas pessoas, enquanto serviços de saúde estão em prontidão e há fácil acesso a bebidas.

"A melhor maneira de permanecer fresco é ficar na sombra e beber cervejas e ficar dentro d'água", disse o neozelandês, Nathan Petere, durante o festival.

Organizadores do evento, que vai até a próxima terça-feira, montaram outdoors advertindo o público contra os riscos das altas temperaturas, com um vídeo reproduzido repetidamente nos palcos principais encorajando as pessoas a beber mais água.

Quando os shows começam, o público deixa a praia armados com pistolas de água para se refrescar.

(Reportagem de Marton Dunai)