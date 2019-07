Por Jack Tarrant

TÓQUIO (Reuters) - Ivan Rakitic, meio-campista do Barcelona, entende que seus dias no Nou Camp podem estar contados, mas por ora está se concentrando em se preparar para a próxima temporada com os campeões espanhóis.

Como Sergio Busquets, de 31 anos, assinou um novo contrato de cinco anos em 2018 e Frenkie de Jong veio do Ajax, o meio-campo do Barcelona parece um pouco lotado, e o croata pode ser dispensado no atual verão europeu.

Falando antes da partida de pré-temporada de seu time contra o Chelsea no Japão na terça-feira, Rakitic admitiu que é complicado debater seu futuro, mas que está acostumado com rumores.

"Se me aborrece? Não, não me aborrece, tenho que entender que o futebol em geral funciona assim", respondeu Rakitic em uma coletiva de imprensa em Tóquio quando indagado sobre qualquer mudança iminente.

"De certa maneira isso também me enche de orgulho, porque se outros times perguntam sobre mim é porque estou fazendo as coisas muito bem."

Rakitic disse que está simplesmente tentando curtir seu futebol no Barça agora que o time se empenha em superar as decepções das últimas temporadas.

"Acho que o clube tem outras coisas para fazer neste momento além de falar de meus assuntos", disse o jogador de 31 anos.

O técnico Enesto Valverde tem uma overdose de talentos quando se trata de meio-campistas ofensivos desde a chegada de Antoine Griezmann do rival espanhol Atlético de Madri neste mês.

Griezmann se une a um ataque de peso que já conta com Lionel Messi, Luis Suárez, Phillipe Coutinho e Ousmane Dembélé.