(Reuters) - A batalha legal de uma década do rapper Meek Mill, que o transformou num ícone da reforma do sistema de justiça criminal, terminou nesta terça-feira, quando ele se declarou culpado de uma acusação ligada a armas e procuradores descartaram todas as outras acusações contra ele, noticiou a mídia local.

Meek Mill, que passou algum tempo na prisão e em condicional após ter sido condenado por acusações ligadas a drogas e armas em 2008, não receberá outras penalidades, parte de seu acordo de confissão com os procuradores, relatou o Philadelphia Inquirer citando uma audiência.

"Estou extremamente grato que minha longa batalha legal finalmente tenha ficado para trás, e fico satisfeito que tenha desencadeado uma discussão muito necessária sobre a reforma da condicional e as desigualdades que existem em nossas duas Américas", disse Meek Mill no Twitter nesta terça-feira.

Meek Mill, afro-norte-americano cujo nome verdadeiro é Robert Rihmeek Williams, se tornou uma causa de músicos, celebridades e defensores da reforma do sistema de justiça criminal, que disseram que seu caso foi típico de um sistema legal que trata minorias injustamente.

No mês passado, um tribunal de apelações da Pensilvânia determinou que Mill tinha direito a um novo julgamento depois de descobrir que Genece Brinkley, juíza da Filadélfia que presidiu um julgamento em 2008 que resultou em sua condenação, não foi imparcial.

(Por Brendan O'Brien em Chicago)